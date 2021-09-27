Молодежка «Локомотива» проиграла столичной команде

27.09.2021 | 19:07

Молодежный состав «Локомотива» не сумел на победной ноте завершить домашний сезон в российском чемпионате. В заключительной игре на родном поле пензенцы принимали соперников из столичного ЦСКА.

На тактику команд повлияла дождливая погода, и первый тайм превратился в обмен ударами ногой. Железнодорожники били точнее и повели в счете - 6:3.

«Как говорится, регбийная погода, но в такой погоде очень трудно играть и сохранять мяч. Сегодня много потерь, и это сказалось на игре. Но игра была хорошей, спасибо сопернику за игру, эмоций много», - отметил главный тренер команды «ЦСКА-м» Иустин Петрушка.

Но затем у хозяев начались проблемы. Они потеряли нападающего первой линии, а вскоре был удален еще один форвард, Богдан Киреев. Действуя в меньшинстве, регбисты пропустили две попытки и позволили армейцам выйти вперед - 15:6. Но на последних секундах пензенцы все-таки сумели взять город гостей, завоевав для себя защитный бонус - 11:15.

«Я думаю, нам сейчас нужно восстановиться. Большой отрезок мы провели в агрессивном игровом плане. У нас было очень много игр, мы просидели девять месяцев и потом за два месяца выдали 9 игр - очень такой жесткий ритм», - сообщил главный тренер команды «Локомотив-Пенза-м» Сергей Колосов.

Чемпионат России среди молодежных команд завершится для «Локомотива-м» 4 ноября. Пензенская дружина проведет матч в Москве против сверстников из местной «Славы».