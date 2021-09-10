В Санкт-Петербурге «Дизель» потерпел третье поражение

10.09.2021 | 08:49

«Дизель» потерпел третье поражение в первой выездной серии чемпионата ВХЛ. В четверг, 9 сентября, пензенские хоккеисты уступили «Динамо СПб».

«К этой встрече пензенцы подошли с двумя поражениями и жаждали реабилитироваться. На 5-й минуте гости сумели открыть счет. Увы, еще в первом периоде хозяева отыгрались, а во второй 20-минутке Илья Круглов вывел «Динамо» вперед успешной реализацией большинства», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В третьем периоде хозяева еще раз поразили ворота гостей. Пензенцы отыграли одну шайбу, но сравнять счет не смогли. Итог - 3:2 в пользу «Динамо СПб».

«Хорошая игра была, хороший соперник, сегодня настраивались, хотели дать бой. Две игры уже проиграли, третья игра в поездке, первыми забили в меньшинстве, потом допустили ошибки, но всю игру сражались, в конце немного не хватило физически», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизель» Евгений Мухин.

Он отметил, что все прошедшие матчи были против лучших команд, которые будут бороться за главный трофей соревнований.

«Тяжелая поездка, но мы ее достойно проходим. У нас команда формируется, в скором времени все будет нормально», - заверил Мухин.

В субботу, 11 сентября, пензенцы сыграют против еще одного питерского клуба - «СКА-Нева».