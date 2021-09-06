Пензенский «Дизель» встретится с воскресенским «Химиком»

06.09.2021 | 19:38

Уступили в овертайме, но набрали первые очки. Новый сезон «Дизель» начал в гостях. Команда сыграла против хоккейного клуба «Рязань». Матч завершился в пользу хозяев ледовой арены со счетом 2:1.

Игра получилась напряженной, потому что силы соперников были равны. Первый период закончился со счетом 1:1. На шестой минуте рязанцам удалось реализовать большинство и распечатать ворота Игоря Устинского. А через четыре Антон Андриянов с передач Цветкова и Джига забросил ответную шайбу.

«Игра такая - в обе стороны, и туда и сюда. Не могу сказать, что где-то явное преимущество», - сообщил игрок ХК «Дизель» Антон Савельев.

Следующие два периода прошли без изменений в счете. Вратарь «Дизеля» стойко отбивал атаки рязанцев. Но и сурские хоккеисты не отставали, пытались брать натиском голкипера соперника. 8 секунд в овертайме потребовалось игрокам «Рязани», чтобы подытожить встречу.

«Были хорошие голевые моменты. Но, увы, не забиваешь ты, забивают тебе. А так команда старалась, билась. Командой я доволен», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Евгений Мухин.

Следующие матчи «Дизель» проведет в Воскресенске и Санкт-Петербурге. Хозяевами арен будут «Химик», «Динамо» и «СКА-Нева».