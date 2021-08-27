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Спорт

В Пензе школьники сразились на турнире по шахматам

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20 юных шахматистов пожали друг другу руки и приступили к игре. На партию давалось 50 минут и еще по 10 секунд дополнительного времени. В детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 7 на турнире сыграли мальчики 2012 года рождения и младше.

«Жеребьевка уже прошла, уже известно, кто с кем играет, и сегодня в заключительном туре будут известны все результаты. Сегодня играет 103 человека», - сообщил главный судья соревнований Олег Кучурин.

«Ладья, пешка, конь, слон, король, ферзь», - перечислил несколько фигур участник турнира Владислав Кокарев.

Он самый юный участник соревнований. Ему 5 лет, для него это первый в жизни турнир. Соперники Владислава на 2-3 года его старше. Несмотря на столь юный возраст, спортсмен записывает партию самостоятельно, чтобы потом проанализировать и провести работу над ошибками.

Турнир стал завершающим этапом первенства Пензенской области по шахматам. После подведения итогов все призеры и победители будут награждены.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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