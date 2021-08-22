Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 авг 2021|22:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Пензенские самбисты вернулись из Нижегородской области

Печать

Пензенские борцы вернулись из российской столицы самбо, города Кстово Нижегородской области.

«Там проводится в конце августа турнир, посвященный памяти Михаила Ивановича Бурдикова, основателя развития самбо в Кстове непосредственно. Великий человек, очень известный. Традиционно уже пятый год собираются не просто российские самбисты, а сильнейшие самбисты мира, можно сказать. Сборные Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Грузия в этом году была, приезжали румыны», - рассказал старший тренер СШОР «Витязь» по самбо Олег Можаров.

И конечно, присутствовал основной состав российской сборной.

Чемпионат предваряет начало сезона, когда самбисты таким образом разминаются перед основными турнирами и присматриваются к своим новым соперникам.

От пензенской школы ездили четыре человека. Артем Гайбаев стал бронзовым призером в весовой категории 98 килограммов.

«Это первые соревнования, стартовые начала года, то есть немного проверочные. Нужно было влиться в сезон, вновь ощутить эту атмосферу соревнований. Результатом не сказать чтобы доволен, хотелось стать первым, но неплохо поборолся», - поделился самбист.

Артем уступил немного титулованному борцу из Белоруссии, неоднократному победителю чемпионата мира. Впереди у Гайбаева несколько международных соревнований и Кубок России.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские самбисты вернулись из Нижегородской области
Это событие?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте