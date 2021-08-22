Пензенские самбисты вернулись из Нижегородской области

22.08.2021 | 16:20

Пензенские борцы вернулись из российской столицы самбо, города Кстово Нижегородской области.

«Там проводится в конце августа турнир, посвященный памяти Михаила Ивановича Бурдикова, основателя развития самбо в Кстове непосредственно. Великий человек, очень известный. Традиционно уже пятый год собираются не просто российские самбисты, а сильнейшие самбисты мира, можно сказать. Сборные Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Грузия в этом году была, приезжали румыны», - рассказал старший тренер СШОР «Витязь» по самбо Олег Можаров.

И конечно, присутствовал основной состав российской сборной.

Чемпионат предваряет начало сезона, когда самбисты таким образом разминаются перед основными турнирами и присматриваются к своим новым соперникам.

От пензенской школы ездили четыре человека. Артем Гайбаев стал бронзовым призером в весовой категории 98 килограммов.

«Это первые соревнования, стартовые начала года, то есть немного проверочные. Нужно было влиться в сезон, вновь ощутить эту атмосферу соревнований. Результатом не сказать чтобы доволен, хотелось стать первым, но неплохо поборолся», - поделился самбист.

Артем уступил немного титулованному борцу из Белоруссии, неоднократному победителю чемпионата мира. Впереди у Гайбаева несколько международных соревнований и Кубок России.