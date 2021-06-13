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Спорт

Пензенские каратисты отличились на турнире в городе Иваново

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Уверенную точку поставили пензенские каратисты в конце сезона. В городе Иваново прошел всероссийский рейтинговый турнир, в котором сурские спортсмены заняли весь пьедестал почета.

Победа в абсолютной весовой категории Арсения Ленина и Карины Ивановой в весовой категории до 55 кг позволит им принять участие в летней спартакиаде молодежи. Она пройдет в сентябре в Анапе.

«Первый бой был самый волнительный. После него, когда выиграл, расслабился. И дальше как на тренировках работал, так и на соревнованиях, поэтому все получилось», - рассказал победитель соревнований Арсений Ленин.

Среди женщин серебряную медаль завоевала Валерия Пилипенко. Таким образом, она повысила свой рейтинг для включения в состав сборной России для участия в чемпионате мира в Турции.

«В возрастной группе 14-15 лет у нас отличился Ларионов - он стабильно побеждает в турнирах и вновь выиграл, и Зимина Полина - она у нас восстанавливает форму. Она постоянно тоже лидер, заняла второе место», - отметил президент Всестилевой федерации карате Пензенской области Александр Бурментьев.

Теперь впереди у каратистов отдых, если так можно назвать летние тренировочно-спортивные сборы.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

У меня теща сегодня тоже отличилась.

Гость||

Вот молодцы какие. Ивановскую область закрыли на карантин, а наши проскочили.

Имя: Гость
Комментарий:

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