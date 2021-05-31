«Локомотив-Пенза» завоевал серебро чемпионата России по регби-15

31.05.2021 | 19:21

Клуб «Локомотив-Пенза» завоевал серебряные медали чемпионата России по регби-15.

В финальной серии сурская команда встречалась с красноярским «Енисеем-СТМ». И уже после первого матча сибиряки обеспечили себе отличный задел, выиграв более 40 очков.

В повторной встрече на родном поле железнодорожники стартовали ударно, поведя после точных штрафных Сергея Янюшкина - 6:0. Но тяжелая машина сдавать свои позиции не собиралась. В конце первого и начале второго тайма регбисты «Енисея» занесли четыре попытки подряд и уверенно захватили лидерство - 22:6.

Пензенцы, сражавшиеся за свой престиж, сумели сделать занос, его автором стал Рушан Ягудин, а Янюшкин исполнил реализацию - 13:22.

Но все же последнее слово осталось за сибиряками. Они установили окончательный результат 29:13 в свою пользу и в 11-й раз забрали чемпионский трофей.

«Очень хочется, несмотря на постоянную доминанту «Енисея» (вы же понимаете, что для постоянного развития нужно хотя бы 5-6 команд равных), чтобы такие матчи мы играли. Не факт, что мы бы сегодня выиграли, находясь даже в полном составе», - отметил главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин.

Пензенские регбисты спустя 24 года завоевали серебряные медали российского чемпионата в классической разновидности игры. Если учесть, что железнодорожники в нынешнем сезоне добились такого же успеха в турнире по «семерке», то «Локомотив» по праву можно считать самым стабильным коллективом в стране.

«Я считаю, что отличный сезон был для команды в целом. Игроки справились, и тренерский состав справился, и руководители», - подчеркнул главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Чемпионат завершен, но межсезонье продлится недолго. Уже в начале июля начнутся чемпионат по регби-7 и Кубок страны по «пятнашке».