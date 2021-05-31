Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Спорт

«Локомотив-Пенза» завоевал серебро чемпионата России по регби-15

Печать

Клуб «Локомотив-Пенза» завоевал серебряные медали чемпионата России по регби-15.

В финальной серии сурская команда встречалась с красноярским «Енисеем-СТМ». И уже после первого матча сибиряки обеспечили себе отличный задел, выиграв более 40 очков.

В повторной встрече на родном поле железнодорожники стартовали ударно, поведя после точных штрафных Сергея Янюшкина - 6:0. Но тяжелая машина сдавать свои позиции не собиралась. В конце первого и начале второго тайма регбисты «Енисея» занесли четыре попытки подряд и уверенно захватили лидерство - 22:6.

Пензенцы, сражавшиеся за свой престиж, сумели сделать занос, его автором стал Рушан Ягудин, а Янюшкин исполнил реализацию - 13:22.

Но все же последнее слово осталось за сибиряками. Они установили окончательный результат 29:13 в свою пользу и в 11-й раз забрали чемпионский трофей.

«Очень хочется, несмотря на постоянную доминанту «Енисея» (вы же понимаете, что для постоянного развития нужно хотя бы 5-6 команд равных), чтобы такие матчи мы играли. Не факт, что мы бы сегодня выиграли, находясь даже в полном составе», - отметил главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин.

Пензенские регбисты спустя 24 года завоевали серебряные медали российского чемпионата в классической разновидности игры. Если учесть, что железнодорожники в нынешнем сезоне добились такого же успеха в турнире по «семерке», то «Локомотив» по праву можно считать самым стабильным коллективом в стране.

«Я считаю, что отличный сезон был для команды в целом. Игроки справились, и тренерский состав справился, и руководители», - подчеркнул главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Чемпионат завершен, но межсезонье продлится недолго. Уже в начале июля начнутся чемпионат по регби-7 и Кубок страны по «пятнашке».

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте