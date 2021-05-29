Массовый забег в Пензе посвятили памяти героя А. М. Кижеватова

Поклонники легкой атлетики собрались на Олимпийской аллее. Спортсменов-любителей и профессионалов разного возраста объединил массовый забег.
«Он посвящен памяти героя-пограничника лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова, который в первые дни войны встретил немецкие полчища в Брестской крепости», - пояснил организатор соревнований Фярид Акжигитов.
Подобные легкоатлетические соревнования проводились в областном центре с 70-х годов прошлого века. Николай Студеникин уже участвовал в тех марафонах.
«Пробег начинался на центральной площади, бежали в сторону Ахун. Участников были сотни!» - рассказал мастер спорта СССР по легкой атлетике.
Сейчас спортсменов намного меньше - десятки.
Спортсменам предлагалось преодолеть один километр, пять, десять, полумарафон или марафон.
«Я хочу в первый раз в жизни пробежать полумарафон - не для результата, а для себя, чтобы просто самому себе доказать, что могу», - отметил участник соревнований Дмитрий Наумкин.
«Зимой я лыжами занимаюсь, участвую в Кубке области, по гирям чемпион области - универсальный спортсмен, короче. Решил в этот раз попробовать пять километров», - добавил участник соревнований Петр Карабаев.
Следующий легкоатлетический забег на Олимпийской аллее пройдет в августе, ко Дню физкультурника.
Все это замечательно! А нахера отменили эстафету школ 9 мая?! Модератор, не удаляй сразу, хочу послушать мнения по этому поводу