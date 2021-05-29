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Спорт

Массовый забег в Пензе посвятили памяти героя А. М. Кижеватова

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Поклонники легкой атлетики собрались на Олимпийской аллее. Спортсменов-любителей и профессионалов разного возраста объединил массовый забег.

«Он посвящен памяти героя-пограничника лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова, который в первые дни войны встретил немецкие полчища в Брестской крепости», - пояснил организатор соревнований Фярид Акжигитов.

Подобные легкоатлетические соревнования проводились в областном центре с 70-х годов прошлого века. Николай Студеникин уже участвовал в тех марафонах.

«Пробег начинался на центральной площади, бежали в сторону Ахун. Участников были сотни!» - рассказал мастер спорта СССР по легкой атлетике.

Сейчас спортсменов намного меньше - десятки.

Спортсменам предлагалось преодолеть один километр, пять, десять, полумарафон или марафон.

«Я хочу в первый раз в жизни пробежать полумарафон - не для результата, а для себя, чтобы просто самому себе доказать, что могу», - отметил участник соревнований Дмитрий Наумкин.

«Зимой я лыжами занимаюсь, участвую в Кубке области, по гирям чемпион области - универсальный спортсмен, короче. Решил в этот раз попробовать пять километров», - добавил участник соревнований Петр Карабаев.

Следующий легкоатлетический забег на Олимпийской аллее пройдет в августе, ко Дню физкультурника.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Все это замечательно! А нахера отменили эстафету школ 9 мая?! Модератор, не удаляй сразу, хочу послушать мнения по этому поводу

Гость||

А,я хотел бы поучаствовать в забеге, имени первого призедента России Б.Н.Ельцина.Почему мы не гордимся своей историей?

Гость||

Побег?

Гость||

Прошлым летом в Пензе,на улице Кижеватова,не считаясь с мнением жителей, вырубили сквер возле бывшего кинотеатра "Горизонт". Там бы органично вписался бюст нашего храброго земляка,но увы,интересы мафии дороже. Простите нас,предки и будущие поколения...

Имя: Гость
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