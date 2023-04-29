Сетевое издание|18+|Суббота|29 апр 2023|21:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В пензенском УФСИН определили самых сильных сотрудников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Нелегкая задача встала перед сотрудниками пензенского управления Федеральной службы исполнения наказаний - минимум 24 килограмма, а то и вдвое больше.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы региона приняли участие в соревнованиях, посвященных памяти Героя России Александра Сергеева. В спортивном комплексе управления собрались более 50 человек.

«От имени руководства УФСИН России по Пензенской области хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником. Для любого спортсмена соревнования - это праздник. Всем успеха! Поскольку вы вышли сюда, в этот зал, вы уже победили как активные участники здорового образа жизни», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Валерий Волков.

Алексей Дужников спортом в целом увлекается с детства, гирями в частности - в свободное от работы время и получает не только удовольствие.

«Спорт помогает нам быть сильными, здоровыми, выносливыми. Физически крепкими нам необходимо быть по роду деятельности. Придерживаюсь здорового образа жизни. Всегда хорошо быть сильным и подтянутым», - рассказал начальник караула отдела по конвоированию УФСИН России по Пензенской области.

По итогам соревнований I место в командном зачете заняли сотрудники отдела по конвоированию, II место - отряд специального назначения «ФОБОС», замкнули тройку сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 6.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте