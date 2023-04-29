В пензенском УФСИН определили самых сильных сотрудников

29.04.2023 | 21:00

Нелегкая задача встала перед сотрудниками пензенского управления Федеральной службы исполнения наказаний - минимум 24 килограмма, а то и вдвое больше.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы региона приняли участие в соревнованиях, посвященных памяти Героя России Александра Сергеева. В спортивном комплексе управления собрались более 50 человек.

«От имени руководства УФСИН России по Пензенской области хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником. Для любого спортсмена соревнования - это праздник. Всем успеха! Поскольку вы вышли сюда, в этот зал, вы уже победили как активные участники здорового образа жизни», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Валерий Волков.

Алексей Дужников спортом в целом увлекается с детства, гирями в частности - в свободное от работы время и получает не только удовольствие.

«Спорт помогает нам быть сильными, здоровыми, выносливыми. Физически крепкими нам необходимо быть по роду деятельности. Придерживаюсь здорового образа жизни. Всегда хорошо быть сильным и подтянутым», - рассказал начальник караула отдела по конвоированию УФСИН России по Пензенской области.

По итогам соревнований I место в командном зачете заняли сотрудники отдела по конвоированию, II место - отряд специального назначения «ФОБОС», замкнули тройку сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 6.