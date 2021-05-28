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Спорт

Пензячка завоевала награды на чемпионате Европы по плаванию

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Во дворце единоборств «Воейков» чествовали Марию Латрицкую. Воспитанница пензенской спортивно-адаптивной школы удачно выступила на престижных состязаниях. Девушка завоевала две награды на чемпионате Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета.

«Серебряная медаль на дистанции 50 метров вольным стилем и золотая медаль на дистанции 100 метров брасом. Действительно, очень значимое мероприятие, очень значимое достижение», - сообщил врио зам. министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Соревнования проходили в закрытом бассейне в Португалии в течение шести дней.

«Соперники были довольно сильны, но большую конкуренцию составляли спортсмены из нашей страны, то есть сокомандники», - рассказала победитель чемпионата Европы по плаванию Мария Латрицкая.

Теперь девушка готовится к Паралимпийским играм, которые пройдут в августе в Токио.

«Постепенно выходим на новый уровень, закладываем базу на ступеньку выше. Как мы говорим, аэробику надо накатать, а потом уже специальная работа пойдет», - отметила заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

В Пензе посещать бассейн и тренажерный зал Латрицкая будет до середины июля. Затем она уедет на Дальний Восток, где продолжит тренировки, уже в преддверии открытия Паралимпийских игр.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

а мы завоевали в нищенском уезде проезд 32 р. радуйся, солнце..

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