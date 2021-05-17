В Пензе команду по следж-хоккею навестил олимпийский чемпион

17.05.2021 | 19:21

Встреча с легендой. На тренировку команды по следж-хоккею «Крылья мечты» приехал Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, уроженец Пензы. На льду «Дизель-Арены» он отвечал на вопросы ребят с ограниченными возможностями здоровья, раскрывал спортивные секреты.

«Разминка для чего существует? Немножко нервы успокоить, потому что есть же еще сухая разминка, на сухой ты готовишься. На лед вышел - убираешь свое волнение», - отметил Александр Кожевников.

Артем Зацепин - капитан «Крыльев мечты». Парень любит хоккей, хочет многому научиться у известного атлета.

«Спорт - это, конечно, счастье и адреналин. Но чаще всего это разочарование и боль на самом деле. Боль и моральная бывает, и физическая. И спортсмен - это не простой человек, у него должен быть сильный характер, сильный дух. Спортсменами простые люди не становятся, тем более такими великими спортсменами», - подчеркнул Артем Зацепин.

«Они любят, это видно по глазам - они горят. Надо просто больше заниматься, для Пензы это новый спорт. Надо, чтобы они играли, занимались собой, верили, что им помогают», - рассказал чемпион.

Александр Кожевников - единственный воспитанник пензенской школы хоккея, который стал двукратным олимпийским чемпионом. Его имя носит спорткомплекс «Дизель-Арена».