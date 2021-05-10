Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мая 2021|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Пензенский «Локомотив» выиграл путевку в финал чемпионата страны

Печать

Принципиальный матч для обеих команд: в случае победы «Металлург» мог получить шанс продолжить борьбу за путевку в финал, а «Локомотив» обеспечивал себе участие в главных играх сезона.

С первых минут гости начали упорно атаковать. На пятой минуте Мамука Хечикови положил попытку. При выполнении реализации Никита Пронин угодил точно в стойку. Ответ хозяев последовал быстро. На перерыв команды ушли при счете 17:10 в пользу пензенцев.

Второй тайм оказался полностью за «Локомотивом». «Железнодорожники» выиграли у «Металлурга» со счетом 27:15 и вышли в финал.

«Молодцы, сделали свою работу. Мне показалось, что зрителям понравилась игра, она была результативная, было много попыток. У нас еще впереди финал, будем готовиться, стараться порадовать наших болельщиков», - рассказал главный тренер РК «Локомотив» Александр Янюшкин.

«Понимали, что главной проблемой у нас будут полузащитники, потому что полузащитники у нас - 20-летние мальчишки. Больших претензий к ним предъявить по сегодняшнему матчу нельзя, потому что матч, можно сказать, был матч смерти. Ответственность огромная», - пояснил главный тренер РК «Металлург» Вячеслав Шалунов (г. Новокузнецк).

23 мая состоится первая финальная игра. Пензенский «Локомотив» встретится с «Енисеем-СТМ» в Красноярске.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте