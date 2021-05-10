Пензенский «Локомотив» выиграл путевку в финал чемпионата страны

10.05.2021 | 18:48

Принципиальный матч для обеих команд: в случае победы «Металлург» мог получить шанс продолжить борьбу за путевку в финал, а «Локомотив» обеспечивал себе участие в главных играх сезона.

С первых минут гости начали упорно атаковать. На пятой минуте Мамука Хечикови положил попытку. При выполнении реализации Никита Пронин угодил точно в стойку. Ответ хозяев последовал быстро. На перерыв команды ушли при счете 17:10 в пользу пензенцев.

Второй тайм оказался полностью за «Локомотивом». «Железнодорожники» выиграли у «Металлурга» со счетом 27:15 и вышли в финал.

«Молодцы, сделали свою работу. Мне показалось, что зрителям понравилась игра, она была результативная, было много попыток. У нас еще впереди финал, будем готовиться, стараться порадовать наших болельщиков», - рассказал главный тренер РК «Локомотив» Александр Янюшкин.

«Понимали, что главной проблемой у нас будут полузащитники, потому что полузащитники у нас - 20-летние мальчишки. Больших претензий к ним предъявить по сегодняшнему матчу нельзя, потому что матч, можно сказать, был матч смерти. Ответственность огромная», - пояснил главный тренер РК «Металлург» Вячеслав Шалунов (г. Новокузнецк).

23 мая состоится первая финальная игра. Пензенский «Локомотив» встретится с «Енисеем-СТМ» в Красноярске.