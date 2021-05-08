Спорт

В Пензе прошел всероссийский турнир по засечному бою

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На площадке у Дома молодежи прошел всероссийский турнир по засечному бою «Кубок Победы - 2021». Участникам из Пензы, Самары, Красноярска, Москвы - от 5 до 39 лет.

«Первая категория у старших условно называется «Кулачный бой», где запрещены захваты и удары ногами, подсечки. Во второй категории «Свободный бой», кроме рук и толчков, добавляются ноги и часть борцовских действий, то есть можно свалить, уронить.

Центральный боец побеждает, если он сумел уронить одного или двух атакующих из трех. Иногда, бывает, роняют сразу троих», - пояснил председатель Союза засечного боя Пензенской области Дмитрий Тышкунов.

Девочек-соперниц для 11-летней Ангелины Горюновой в ее возрастной группе и весовой категории не нашлось. Поэтому воспитанница клуба «Вымпел» вышла врукопашную против трех нападающих парней.

«У меня два брата, иногда мы, случается, деремся. Ну так-то нормально все», - рассказала участница состязаний.

Высшим пилотажем считается, если центральный боец выстоит минуту, давая отпор всем соперникам.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А вот как кончатся ракеты,мы им и наваляем люлей!!!

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