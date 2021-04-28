Спорт

В Пензе состоялось открытие VI спартакиады студотрядов

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В Пензе торжественно открыли VI спартакиаду студенческих отрядов ПФО. «Быстрее, выше, дружнее» - так звучит лозунг соревнований. В зале областной библиотеки собралось около 400 участников.

Илья Гребнев приехал из Саранска. Будущему экономисту предстоит защищать честь республики в стритболе.

«Для меня это первая спартакиада, так как из-за травм я не смог поехать в прошлом году в Чебоксары и до этого тоже не ездил», - рассказал Илья.

Помимо уличного баскетбола, студенты сразятся еще в восьми дисциплинах (в том числе - мини-футболе, волейболе, дартсе, настольном теннисе, армрестлинге, перетягивании каната), сдадут нормы ГТО и покажут свое мастерство в компьютерной игре «ФИФА-2021». Парней и девушек ждут три насыщенных соревновательных дня, и это - несмотря на приближающуюся сессию.

«Тем более еще выпало, что мы проводим в будние дни. Нам важно было успеть до майских праздников. В этом отношении - показатель того, что студенты и бойцы студенческих отрядов сильны и успевают во всем, то есть и учиться, и готовиться к летнему трудовому семестру», - отметил руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Правда, не всем хватает энергии. Некоторые участники спартакиады в Пензе так выложились, что уснули прямо в зале, набираясь сил перед состязаниями. По их итогам будет сформирована сборная округа для участия во всероссийском турнире. Он пройдет осенью в Воронеже.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Какие могут быть студотряды при капитализме? Что за бред? Кстати у нас такая же форма была только с флагом СССР.

Гость||

А как же пандемия, режим повышенной готовности? Почему полицейские не составляли протоколы?

Гость||

Забывший маску дома никольчанин заплатит 7 500 рублей

Имя: Гость
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