Спорт

В Пензе разыграли награды студенческой спартакиады по хоккею

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Определился победитель в одном из видов программы спартакиады среди студентов вузов. Лучшими хоккеистами стали представители Пензенского государственного университета.

Борьба за серебряные награды развернулась между командами артинститута и ПензГТУ. Будущие военные имели значительный перевес по очкам, набранным за время турнира, и уже одним коньком стояли на второй ступени пьедестала почета. Ничего не решающий матч спортсмены со звездами на плечах завершили со счетом 3:2 в свою пользу.

«Хоккей - такой вид спорта, где нужно выкладываться в любом случае и до конца независимо от того, какой перед тобой противник стоит, как ты играешь. Поэтому задача была у нас выходить и играть до последнего. На этом турнире мы хотели выиграть, мы бились», - рассказал капитан команды ПАИИ Станислав Чернов.

Студенты строительного и аграрного университетов не вошли в число призеров.

На ледовой площадке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» подвели итоги не только студенческих соревнований - завершился региональный этап турнира «Золотая шайба». В этом году в нем приняло участие 55 команд из всех муниципальных образований Пензенской области. Почти 2 500 мальчишек скрестили клюшки.

«Мы к этому шли долго, для этого надо было создать условия - и хоккейные площадки, и приобретение формы. В рамках проекта в Приволжском федеральном округе уделяется огромное внимание развитию хоккея, развитию «Золотой шайбы», - отметил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Девять команд, занявшие призовые места в трех возрастных группах, кроме традиционных кубков и медалей получили амуницию и хоккейные клюшки, чтобы в дальнейшем только повышать свое мастерство в игре для настоящих мужчин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Иван хоккеист, теперь на тюрьме переживает.

Гость||

Ефимыча то не поднятут?

Имя: Гость
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