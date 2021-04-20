Спорт

В Пензе разыграли призы чемпионата школьной лиги «КЭС-Баскет»

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Региональный этап чемпионата школьной лиги «КЭС-Баскет» завершился традиционным «Финалом четырех», в котором принимали участие сильнейшие команды губернии. Как всегда, спортивной составляющей праздник не ограничился. Конкурсы, выступления юных артистов - неотъемлемая часть турнира.

«Мы обычно приезжаем своим коллективом, но в этом году, раз такая ситуация, все делают местные. Видно, что справляются, что такой же хороший уровень показывают», - сообщила менеджер по работе с регионами школьной лиги «КЭС-Баскет» Юлия Широкова.

Формат турнира в нынешнем сезоне претерпел изменения. В соревнованиях выступали сборные районов, объединившие представителей различных школ.

«Была область разбита на семь дивизионов, победители этих дивизионов приехали сюда на наши соревнования. Это семь команд девушек и семь команд юношей. Здесь мы провели предварительные игры, сейчас у нас финальные игры», - отметил и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

У девушек равных не было сборной Октябрьского района, которая уверенно победила кузнечанок. Девушки из Каменки стали третьими. У юношей бронзу завоевали зареченцы, а вот за золото развернулось настоящее сражение. С преимуществом лишь в два очка команда Ленинского района одолела баскетболистов из Кузнецка.

На церемонии награждения победители, помимо заслуженных кубков и медалей, получили еще и путевки на поволжский финал, который пройдет в начале мая в Ульяновске.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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