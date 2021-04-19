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Спорт

Для пензенской молодежи устроили турнир «Стартуем вместе»

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Чем сложнее, тем интереснее. Пензенскую молодежь не пугают трудности. Один за всех и все за одного - в физкультурно-оздоровительном комплексе аграрного университета организовали турнир «Стартуем вместе».

В веселых соревнованиях приняли участие студенты и работающая молодежь Железнодорожного района. Всего команд семь, в каждой по 10 человек. Чтобы победить, необходимо выполнить множество заданий. Например, на время собрать большой пазл.

«Начали тренироваться за неделю до турнира. Это весело и интересно. Мы хотим поучаствовать везде, чтобы выиграть, занять первое место», - отметила участница турнира Анна Першина.

В ближайшие дни подобные состязания пройдут в других районах областного центра.

«У нас был год тяжелого карантина, все сидели по домам, а сейчас хочется развеяться всем - все ребята и работающая молодежь с улыбкой бегут к нам, чтобы поиграть, потанцевать, попеть», - рассказала организатор турнира Юлия Ипполитова.

Общегородской финал турнира состоится 23 апреля в ФОКе «Спутник».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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