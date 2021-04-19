Для пензенской молодежи устроили турнир «Стартуем вместе»

Чем сложнее, тем интереснее. Пензенскую молодежь не пугают трудности. Один за всех и все за одного - в физкультурно-оздоровительном комплексе аграрного университета организовали турнир «Стартуем вместе».
В веселых соревнованиях приняли участие студенты и работающая молодежь Железнодорожного района. Всего команд семь, в каждой по 10 человек. Чтобы победить, необходимо выполнить множество заданий. Например, на время собрать большой пазл.
«Начали тренироваться за неделю до турнира. Это весело и интересно. Мы хотим поучаствовать везде, чтобы выиграть, занять первое место», - отметила участница турнира Анна Першина.
В ближайшие дни подобные состязания пройдут в других районах областного центра.
«У нас был год тяжелого карантина, все сидели по домам, а сейчас хочется развеяться всем - все ребята и работающая молодежь с улыбкой бегут к нам, чтобы поиграть, потанцевать, попеть», - рассказала организатор турнира Юлия Ипполитова.
Общегородской финал турнира состоится 23 апреля в ФОКе «Спутник».
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!