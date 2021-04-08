Спорт

В Пензе решается судьба двух спортивных клубов

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Двум пензенским профессиональным клубам объявили тайм-аут. О закрытии таких команд, как «Юность» и «Университет-Визит», речи пока не идет, заверили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Однако руководитель ведомства акцентировал внимание журналистов на низких результатах, которые показывают и баскетболистки и волейболистки, выступающие в третьих лигах.

Кроме того, по словам Григория Кабельского, некоторые девушки - в основном легионеры - ведут на площадке нечестную борьбу.

«Тренеры уличали и в прошлом сезоне, и в этом. Даже отчисляли игроков за то, что они были уличены на ставках в букмекерских конторах, то есть ставили на проигрышный результат своей команды», - сообщил врио министра.

Между тем из областной казны ежегодно выделяется более 20 миллионов рублей на то, чтобы эти пензенские клубы выступали, а игроки получали зарплату. Такое региональное субсидирование подразумевает под собой привлечение руководством команд внебюджетных средств - до 15%.

«У нас проблемы, спонсорские вопросы», - пояснил директор ВК «Университет-Визит» Александр Съедугин.

«Мы пришли к пониманию, что нужно что-то делать, и разговор идет не о закрытии клубов - я подчеркиваю! Мы должны остановиться, переосмыслить, куда мы идем. Если это подготовка резерва, значит, надо заниматься подготовкой резерва», - подчеркнул Кабельский.

Иными словами, воспитание будущих профессиональных спортсменов. Речь идет о создании в регионе детско-юношеской лиги.

«То, что БК «Юность» может уйти в дубль, - не знаю. Как профессиональная команда не может существовать без дубля, потому что нужна подпитка, так и для дубля нужно иметь ориентир, куда идти дальше», - рассказал директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Директорам команд поручили закрыть долги перед федерациями и игроками, уволить спортсменов, тренерский штаб и так далее. Это обычная процедура по завершении очередного чемпионата. А вот будут ли заключены новые контракты с игроками и их наставниками для участия в следующем сезоне - вопрос, который пока остается открытым.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Не кормить спортсменов допингом? Это нам под силу.

Гость||

Дизель лучше конечно играет, нхл отдыхает.

Гость||

Просто у Кабельского "крыша" отъехала в СИЗО и ему сразу не до спорта стало.

Имя: Гость
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