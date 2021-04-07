Спорт

Для пензенских школьников провели «Эстафету здоровья»

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На «Эстафету здоровья» подали заявки 55 команд из образовательных организаций города. В «Рубине» - праздник спорта. Бежали ученики среднего звена и старшего.

«Здоровье детей - замечательно! Вы видите, сколько эмоций, сколько позитивного было сегодня настроения, как школьники рады, что им удалось принять участие в нашем мероприятии. Впереди у нас - летний сезон, который открывается легкоатлетической эстафетой 9 Мая, далее - очень много областных, региональных соревнований. В этом году у нас большие перспективы, которые позволят нам занять призовые места на первенстве страны», - отметил главный судья Владимир Антонов.

Легкоатлеты из гимназии № 44 на пьедестал почета не попали, но в своем забеге стали первыми. А показавшие лучшее время удостоены наград.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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