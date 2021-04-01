На 11 канале стартует новый телевизионный проект «Шайба»

01.04.2021 | 18:23

На 11 канале наступает овертайм - дополнительное эфирное время, посвященное хоккею. «Шайба» - так называется новый телевизионный проект, автором и ведущим которого является известный спортивный журналист Максим Лимонов.

В центре его внимания окажутся матчи с участием детских, любительских команд, а так же профессиональных клубов, выступающих в ВХЛ и НМХЛ.

В каждом выпуске будут подробные репортажи о ходе встреч и результаты практически всех чемпионатов и турниров. И, конечно же, эмоции спортсменов и их тренеров, которыми они делятся сразу после матча.

Программа создана по заказу и при поддержке Пензенской любительской хоккейной лиги. В ней состоят люди разного возраста и профессий, которых объединяет одно - любовь к самой мужественной в мире игре.

«Для кого-то это хобби, для кого-то - маленький смысл жизни. Это эмоциональная разгрузка, выплеск эмоций, радостные моменты, тем более сейчас чемпионат, игры, есть уже ради чего бороться», - сообщил организатор ПЛХЛ Дмитрий Лосев.

Взлеты и падения, радость побед и горечь поражений, самые яркие моменты встреч с участием пензенских клубов. Программа «Шайба» будет выходить в эфир по пятницам. Премьерный выпуск ждет зрителей 11 канала уже 2 апреля, вбрасывание состоится в 21:20.