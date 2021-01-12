В Пензенской области задумали изменить режим работы ФОКов

В Пензенской области планируется изменить режим работы физкультурно-оздоровительных учреждений. С таким предложением в понедельник, 11 января, выступил губернатор Иван Белозерцев.
«У людей должна быть возможность поддерживать себя в хорошей физической форме», - подчеркнул глава региона.
По его мнению, чтобы ФОКи могло посещать большее число пензенцев, двери этих объектов должны быть открыты как можно дольше.
«Возможно, попробовать продлить работу ФОКов и дворцов спорта до 23 часов, сначала в тестовом режиме, чтобы оценить, будет ли пользоваться у граждан спросом такая форма работы учреждений. Это будет удобно тем, кто постоянно занимается, и повысит эффективность работы наших спорткомплексов», - заявил Иван Белозерцев.
На том же совещании губернатор поднял вопрос о коррупции на спортивных объектах, высказав недовольство по поводу оплаты посещения наличными.
По его мнению, любые платежи должны быть официальными, а для этого лучше минимизировать или вовсе исключить наличный расчет, предоставив посетителям возможность расплачиваться банковскими картами либо покупать билет через интернет.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):А как , к примеру в Буртасы или Суру добраться к 22 часам??? А обратно домой в 23 часа на чем уехать??? Маршрутки то тю-тю. А работники, которые будут за минималку корячится на чем домой поедут после 23 часов???