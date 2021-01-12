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Спорт

В Пензенской области задумали изменить режим работы ФОКов

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В Пензенской области планируется изменить режим работы физкультурно-оздоровительных учреждений. С таким предложением в понедельник, 11 января, выступил губернатор Иван Белозерцев.

«У людей должна быть возможность поддерживать себя в хорошей физической форме», - подчеркнул глава региона.

По его мнению, чтобы ФОКи могло посещать большее число пензенцев, двери этих объектов должны быть открыты как можно дольше.

«Возможно, попробовать продлить работу ФОКов и дворцов спорта до 23 часов, сначала в тестовом режиме, чтобы оценить, будет ли пользоваться у граждан спросом такая форма работы учреждений. Это будет удобно тем, кто постоянно занимается, и повысит эффективность работы наших спорткомплексов», - заявил Иван Белозерцев.

На том же совещании губернатор поднял вопрос о коррупции на спортивных объектах, высказав недовольство по поводу оплаты посещения наличными.

По его мнению, любые платежи должны быть официальными, а для этого лучше минимизировать или вовсе исключить наличный расчет, предоставив посетителям возможность расплачиваться банковскими картами либо покупать билет через интернет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Возможно, попробовать продлить работу ФОКов и дворцов спорта до 23 часов, сначала в тестовом режиме, чтобы оценить, будет ли пользоваться у граждан спросом такая форма работы учреждений. Это будет удобно тем, кто постоянно занимается, и повысит эффективность работы наших спорткомплексов», - заявил Иван Белозерцев.
А как , к примеру в Буртасы или Суру добраться к 22 часам??? А обратно домой в 23 часа на чем уехать??? Маршрутки то тю-тю. А работники, которые будут за минималку корячится на чем домой поедут после 23 часов???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Возможно, попробовать продлить работу ФОКов и дворцов спорта до 23 часов
А экономический эффект не пробовали посчитать? Ну придут позаниматься несколько человек. ну может быть даже на платной основе. а затраты на эл.освещение, воду. зарплату сотрудников сопоставимы? Или вы думаете, что быдло за минималку будет до полночи впахивать?

Гость||

Нам бы понедельники взять и отменить....

Гость||

Чтобы плодотворно работать на основной работе в 23:00 уже спать пора,а не шлындать по фокам.Неправильная задумка у Правительства,полдня потом НОЧЬЮ развлекающийся работник спать за станком будет.

Гость||

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области планируется изменить режим работы физкультурно-оздоровительных учреждений.
Мягко говоря - я в шоке. Вместо того чтобы навести в этих ФОКах порядок и обеспечить интересы детей они думают о графике работы. Когда обратят внимание на ФОК «Центральный» при Лицее № 2?

Имя: Гость
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