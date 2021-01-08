Пензенские регбисты стали первыми в открытом рождественском турнире

08.01.2021 | 20:34

В XV Открытом рождественском турнире по регби среди юношей приняли участие 32 команды из Пензенской, Московской, Самарской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Игры проходили три дня на стадионе «Первомайский» и на манеже дворца спорта «Рубин».

«Все знают, что пензенская школа регби - одна из сильнейших в стране, что доказал этот год: ребята попали в призеры первенств до 18, до 20 лет. Поэтому могу лишь только пожелать подобного развития, которое обязательно приведет к спортивным достижениям», - рассказал спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Борьба за призовые места велась в четырех возрастных группах: 9-10 лет, 11-12, 13-14 и 15-16 лет.

В последние годы регби становится все популярнее среди юных спортсменов.

«Дети приходят на секции, сближаются, становятся ближе, чем друзья, потому что это мужской вид спорта. Получается большая семья, и из-за этого мальчишки не бросают, а набирают потенциал в этой игре. Движение - это жизнь», - отметил тренер команды «Локомотив-Грабово» Кирилл Копешкин.

По итогам турнира во всех возрастных группах верхние ступени пьедестала почета заняли пензенские регбисты.