В Пензе стартовал турнир по шахматам «Рождественские встречи»

05.01.2021 | 20:38

В детско-юношеской спортивной школе № 7 стартовал новогодний турнир по шахматам «Рождественские встречи». Черным по белому или наоборот - все зависит исключительно от подготовки и смекалки будущих гроссмейстеров.

Участников - 100 с лишним человек. Организаторы соревнований разделили их на несколько потоков, чтобы не собирать много людей в одном помещении одновременно.

«Турнир проводится в 4 группах. В зависимости от того, в какую силу играет шахматист, он попадает в одну из четырех групп, где может выполнить разряд, соответствующий его силе игры.

Система швейцарская: тот, кто выиграл, играет с тем, кто выиграл, а тот, кто проиграл, - с тем, кто проиграл. Постепенно игроки выравниваются и играют с теми, кто им по силам», - объяснила главный судья соревнований Елена Пономарева.

Вполне возможно, что за одной доской встретятся спортсмены с разницей в возрасте в три-четыре года. Шахматистов не делят и по гендерному признаку.

«Норма у девочек немного ниже, но в целом это недавние нововведения. В шахматах обычно девочкам никаких привилегий не было, а сейчас есть. Играют все вместе - и девочки, и мальчики. Это не отборочные соревнования, а квалификационные, чтобы дети повышали свои спортивные разряды», - рассказала Елена Пономарева.

Состязания продлятся до конца новогодних каникул.