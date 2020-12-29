В Пензе дворец водных видов спорта «Сура» отметил десятилетие

29.12.2020 | 20:30

Уверенно держится на плаву вот уже 10 лет - именно столько в 2020-м исполнилось дворцу «Сура». Это один из крупнейших спортивных объектов региона.

«За это время у нас прошло большое количество мероприятий, было очень много соревнований - от школьного уровня до всероссийского. Здесь побито большое количество рекордов России, огромное количество разрядников, мастеров спорта. Самое главное - что мы смогли приобщить к здоровому образу жизни сотни и тысячи наших земляков», - сообщила директор СДЮСШОР по водным видам спорта Людмила Карпова.

В канун Нового года коллектив дворца спорта благодарит за преданность и активную жизненную позицию постоянных посетителей, которые с момента открытия бассейна по два-три раза в неделю плавают на водных дорожках «Суры».

«Самый симпатичный бассейн, здесь уютно и тепло. Сотрудники все гостеприимные, очень приятные люди», - отметила посетительница.

«Чувствую бодрость, легкость, как будто вновь родился», - поделился пенсионер.

«Отсюда прямо летишь», - заявила женщина.

В «Суре» несколько бассейнов: плавательный, прыжковый и для грудничков. Пензенцы от двух месяцев и старше получают на сеансах заряд бодрости.