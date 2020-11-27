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Спорт

«Дизель» не покинул тройку лидеров чемпионата ВХЛ

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Второй круг чемпионата ВХЛ пензенский «Дизель» начал в Новокузнецке, где сумел положить один балл в турнирную копилку.

После недавнего крупного поражения на своем льду желто-синие горели желанием взять у «Металлурга» реванш. И первыми открыли счет - отличился Александр Тимирев. Сибиряки забросили ответную шайбу в конце первого периода, она в активе Максима Кицына.

Второй отрезок матча не внес изменений в результат - 1:1.

«Работали ребята интенсивно, правильно. Игру можно было сделать уже и в первом периоде, но это хоккей, не все залетает, как нам бы хотелось», - отметил главный тренер ХК «Металлург» Леонид Тамбиев (г. Новокузнецк).

В третьем периоде Тимирев и Кицын вновь обменялись шайбами, но в обратном порядке. Сначала новокузнецкий голеадор вывел свою команду вперед, затем пензенский снайпер выравнял положение. 2:2 - итог основного времени поединка.

«Соперник быстрый и бросал со всех позиций. В третьем периоде мы перехватили инициативу, игра была до последних секунд», - сообщил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

В овертайме фортуна улыбнулась хозяевам. Экс-«дизелист» Александр Тарасов отправил шайбу в ворота бывшей команды. 3:2 - победа ушла к «Металлургу». «Дизель» заработал 1 очко и остался в тройке лидеров чемпионата ВХЛ.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

. «Дизель» заработал 1 очко и остался в тройке лидеров чемпионата ВХЛ.
Завтра будет секс.0-6

Имя: Гость
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