Пензенский «Дизель» отправится в выездное турне

23.11.2020 | 20:52

Первый круг регулярного чемпионата ВХЛ хоккеисты «Дизеля» завершили уверенной победой над красноярским «Соколом».

В первом периоде соперники обменялись голами: сначала в составе желто-синих отличился Андрей Миронов, а затем сибиряк Антон Гловацкий сравнял счет.

Во второй 20-минутке увереннее действовали хозяева. Они нейтрализовали меньшинство в формате 3 на 5, а затем выстрелили дуплетом. Точные броски в активе Никиты Ли и Максима Колмыкова - 3:1.

В заключительном отрезке дизелисты сыграли строго от обороны.

«Не попасть на контратаку, соперника наказать, держать шайбу в зоне соперника, в своей зоне меньше играть, в средней зоне не ошибаться - с этим ребята справились, показали хороший хоккей и выиграли этот матч», - рассказал тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

А точку в матче поставил Александр Тимирев, исполнивший сольный номер. Он в большинстве обыграл всю четверку соперников и неотразимо бросил в угол.

Далее сурской команде предстоит отправиться в масштабное выездное турне. «Дизель» поочередно сыграет в Новокузнецке, Красноярске, Ангарске, Тольятти и Самаре.