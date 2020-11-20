Пензенская «Юность» стала первой в чемпионате Суперлиги

20.11.2020 | 19:18

Баскетбольный клуб «Юность» нанес два поражения дублю красноярского «Енисея» и вышел на лидирующую позицию в чемпионате российской Суперлиги.

После неудачи в предыдущей серии против молодежного состава новосибирского «Динамо» сурские девушки максимально сконцентрировались на результате. Гостьи предложили свой традиционно быстрый и жесткий баскетбол, однако пензячки были к этому готовы.

К перерыву «Юность» вела с перевесом в 6 очков - 41:35, в течение второй половины встречи преимущество увеличилось до 15 пунктов - 76:61.

«Мы не считаем, что счет был большим, потому что хотели оторваться, но сыграла психология команды. После проигрыша было тяжело адаптироваться. Капитан, тренер, вся команда поддерживали друг друга, и результат - на табло», - рассказала защитница БК «Юность» Дарья Архангельская.

В повторном матче равное положение наблюдалось в течение трех периодов. В заключительной 10-минутке пензячки совершили спурт и отодвинули сибирячек на значительное расстояние.

Итогом матча стала победа со счетом 72:63. Набрав 11 очков, «Юность» вышла на первое место в таблице чемпионата.

«У нас довольно дружная команда, мы пока изучаем друг друга, адаптируемся. В целом есть понимание, чего мы хотим на этот сезон. У нас грандиозные планы», - отметила Дарья Архангельская.

Команде предстоит выездное турне по маршруту Чебоксары - Ногинск. На родной паркет красно-белые вернутся в середине декабря.