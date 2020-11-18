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Спорт

Пензенский «Дизелист» разгромил серовский клуб «Металлург»

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Пензенский «Дизелист» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В Перми победная серия желто-синих была прервана местным «АК-59», и в итоге она остановилась на 11 матчах. Однако сурская команда не стала посыпать голову пеплом и уже в следующем поединке, в Серове, добилась успеха. Местный «Металлург» не успел толком войти в игру, как две шайбы влетели в ворота хозяев.

Во втором периоде «дизелисты» увеличили обороты и отличились еще трижды, фактически сняв вопросы о победителе.

Заключительный отрезок матча прошел в спокойной обстановке. Уральцы забросили шайбу престижа, но последнее слово осталось за пензенцами. Они установили окончательный результат 6:1 в свою пользу.

У «Дизелиста» - 24 очка и безусловное лидерство в чемпионате НМХЛ. После окончания выездной серии желто-синяя дружина будет готовиться к домашнему поединку против санкт-петербургского «Динамо-Юниора», который состоится на льду «Дизель-Арены» в следующий понедельник, 23 ноября.

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