Пензенские регбисты отправятся на тренировки в Крым

11.11.2020 | 18:40

Холодная погода - не помеха подготовке пензенских регбистов к очередным турам чемпионата России по регби-7. Они пройдут в Алуште в конце ноября, и «Локомотив», обосновавшийся на лидирующей позиции, должен подойти к играм в оптимальных кондициях.

К сожалению, предыдущая подготовка оказалась скомканной. В то время как молодежь выступала на Кубке России, члены национальной команды отбывали карантин на сборах в Турции.

«Постарались минимизировать эти потери, сыграли с дублем нашим и проведем несколько тест-матчей в Алуште с командой «Владивостокские тигры». Постараемся здесь провести в четверг и пятницу два игровых дня, чтобы набрать практику перед двумя оставшимися турами», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

У менеджмента клуба свои заботы. На стадионе «Первомайский» завершился демонтаж старого табло, и на его место уже установлено новое современное оборудование.

С учетом того, что на регби ходит все больше зрителей, а матчи чемпионата России в полном объеме показывают на федеральных спортивных каналах, изменения крайне актуальны.

«Мы уже видим очертания достаточно хорошего табло с высоким качеством и разрешением. Буквально на этой неделе появится картинка, приедут специалисты по наладочным работам. Мы надеемся, что у нас будет новое красивое табло», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Уже в субботу, 14 ноября, «железнодорожники» отправятся в Крым, где проведут последние тренировки перед турами чемпионата российской семерки.

Тренерский штаб отберет для участия 22 человека, что позволит, кроме всего прочего, устраивать и полноценные спарринги.