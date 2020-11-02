«Дизель» стал единоличным лидером чемпионата ВХЛ

02.11.2020 | 18:24

Разгромная победа в Перми вывела хоккеистов «Дизеля» на лидирующую позицию в чемпионате ВХЛ - Кубке Шелкового пути. Ждать крупного счета в мачте против «Молота-Прикамья» после стартового периода не приходилось. Хозяева стойко держали оборону. Но второй период все расставил по своим местам. Застрельщиком стал Данила Попов, в течение нескольких минут оформивший дубль.

Защита молотобойцев развалилась, и дальше пензенцы забрасывали шайбы на любой вкус. Алексей Шубин перед самым перерывом огорчил соперника, активно сыграв на пятачке. Антон Андриянов в меньшинстве разобрался со всеми игроками обороны в их зоне.

Пятый гол - в активе Семена Ефремова, изменившего траекторию полета шайбы после прострела партнера. А затем в очередной раз отличился новобранец «Дизеля» Александр Тимирев, доведший свою результативную серию до четырех поединков кряду.

А вскоре и в седьмой раз красный свет зажегся за воротами пермяков: быструю контратаку разогнал Шубин. Единственным, что огорчило в концовке встречи, была шайба, заброшенная прикамцами, она не позволила Андрею Суханову отстоять второй подряд матч на ноль.

Тем не менее пензенцы уверенно победили со счетом 7:1, показали максимальный результат в выездной серии и, набрав 28 очков, стали единоличными лидерами чемпионата ВХЛ.