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Спорт

Грабовский «ГрАЗ» защитил титул чемпиона области по футболу

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Судьбу первого места в чемпионате области по футболу определили в домашнем поединке «автозаводцев» с клубом из Нижнего Ломова. Победа гарантировала и той, и другой команде завоевание золотых наград, и поначалу гости были ближе к цели - Олег Федоров забил быстрый гол со штрафного.

Однако грабовцы сумели переломить ход игры: Илья Попов сравнял счет, а Евгений Оноприенко окончательно установил 2:1 в пользу «ГрАЗа».

В заключительном матче чемпионата встретились «Зенит-М» и «Дорожник-2». Грабовцев соперники догнать уже не могли, но на кону стояли серебряные медали - выигрыш позволял обойти нижнеломовцев в таблице.

Каменцы забили гол в первом тайме - отличился Иван Тюньков. Но сразу после перерыва зенитовцы отквитали мяч - точный удар нанес Александр Очередин. А потом Евгений Захаров напомнил о себе как о мастере исполнения стандартных положений.

До конца матча зенитовцы провели еще два мяча: сначала Дмитрий Купцов реализовал пенальти, а затем Захаров подставил ногу под прострел партнера, сделав дубль.

4:1 - пензенская молодежка завоевывала серебро чемпионата. У Нижнего Ломова - бронза, а вторая команда «Дорожника» осталась без медалей.

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