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Спорт

Подведены итоги регионального первенства по футболу среди юношей

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«Очень удачный сезон. Все команды области, которые участвовали, успешно завершили сезон. И главное, что никто не заболел - результат налицо», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Первенство Пензенской области по футболу среди юношеских команд в этом году было сокращенным по времени: из-за коронавируса игры начались позже обычного. Но все запланированные встречи состоялись, победители есть.

«Сезон без футбола - для ребятишек это было страшно. Но он прошел и прошел организованно, и в этом году «Зенит» выступил удачно», - пояснил Николай Шумилин.

Юношеские команды спортшколы показали себя с лучшей стороны. К примеру, футболисты 2006 года рождения одержали уверенную победу.

«Наша команды заняла первое место за два тура до окончания турнира. Были трудности, но в общем соперников не было», - рассказал тренер ФК «Зенит-2006» Роман Попков.

Только футболисты «Зенита» 2011 года рождения выступили не очень удачно, а вот про других этого не скажешь.

«Ближайший резерв (2003-2004) выиграл первенство. Команда 2007 года у нас заняла первое место. В общем, «Зенит» в этом году занял пять первых мест. Многие в призерах», - сообщил Николай Шумилин.

Следующие соревнования состоятся в Тамбове, где юные воспитанники «Зенита» поборются на местном турнире.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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