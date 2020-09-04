В парке имени Белинского собрались любители скандинавской ходьбы

04.09.2020 | 18:37

«Чайка», «Вдохновение», «Надежда», «Беседка», «Движение» - представители всех клубов любителей скандинавской ходьбы Пензы собрались в парке имени В. Г. Белинского. Туда же прибыли поклонники активного образа жизни из разных районов региона. Спортсмены-любители построились в колонну по четыре и выдвинулись на старт.

Фестиваль «Будь здоров и стар и млад» объединил самых преданных поклонников скандинавской ходьбы. За прежние достижения им вручили дипломы и грамоты, угостили чаем с конфетами.

Нина Горбачева несколько раз в неделю берет палки в руки. Многие болезни отступили благодаря регулярным физическим нагрузкам.

«Занимаюсь, как ушла на пенсию, уже девять лет. Мышцы лучше работают, и вообще легче чувствуешь себя, когда двигаешься хорошо. И общение в группе», - рассказала участница фестиваля Нина Горбачева.

«Мы провели тестирование, мониторим. Всего у нас постоянно занимаются в Пензе и области около 15-18 тысяч, а индивидуально - еще больше. У нас нет ни одного человека, которого этот вирус зацепил. Это наш главный рекорд», - отметил заслуженный работник физической культуры России Виктор Полюхин.

«Будь здоров и стар и млад» стал своеобразным прологом массового фестиваля скандинавской ходьбы, который планируют провести во второй половине сентября в Спасском районе.