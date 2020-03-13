Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  82.93  |  $  74.10

Спорт | Игрока «Дизеля» вызвали в юниорскую сборную России

13.03.2020|09:02
Печать

Нападающий пензенского ХК «Дизель» Александр Агапов стал участником учебно-тренировочного сбора перед юниорским чемпионатом мира - 2020.

Сейчас сборная России U18 (игроки до 18 лет) готовится к соревнованиям в подмосковном УТЦ «Новогорск». Всего для подготовки вызвано 28 игроков.

«В программе сбора - тренировки на льду и в атлетическом зале. 4 апреля сборная отправится в США. В городе Лансинге команда проведет заключительный этап подготовки перед чемпионатом мира», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

Первый матч российская сборная должна провести 16 апреля против команды США. Однако не исключено, что соревнования будут отложены из-за ситуации с коронавирусом. Ранее стало известно, что НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 по причине пандемии.

«Надеемся и ожидаем, что, когда все вернется на круги своя и это будет безопасно и разумно, мы сможем вернуться, возобновить сезон и в конечном итоге разыграть Кубок Стэнли», - заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото hcdizel.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте