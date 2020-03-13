13.03.2020 | 09:02

Нападающий пензенского ХК «Дизель» Александр Агапов стал участником учебно-тренировочного сбора перед юниорским чемпионатом мира - 2020.

Сейчас сборная России U18 (игроки до 18 лет) готовится к соревнованиям в подмосковном УТЦ «Новогорск». Всего для подготовки вызвано 28 игроков.

«В программе сбора - тренировки на льду и в атлетическом зале. 4 апреля сборная отправится в США. В городе Лансинге команда проведет заключительный этап подготовки перед чемпионатом мира», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

Первый матч российская сборная должна провести 16 апреля против команды США. Однако не исключено, что соревнования будут отложены из-за ситуации с коронавирусом. Ранее стало известно, что НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 по причине пандемии.

«Надеемся и ожидаем, что, когда все вернется на круги своя и это будет безопасно и разумно, мы сможем вернуться, возобновить сезон и в конечном итоге разыграть Кубок Стэнли», - заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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