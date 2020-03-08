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Спорт | В пензенской «Гонке юных» приняли участие более 400 лыжников

08.03.2020|15:51
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Эмоции зашкаливали и у болельщиков, и у участников состязаний. Свыше 400 спортсменов вышли на лыжню стадиона «Снежинка» для того, чтобы побороться за медали традиционного открытого первенства города под названием «Гонка юных». Конкуренцию пензенским атлетам составили гости из Мордовии, Тамбовской области, Саратова.

«Это начинающие лыжники, они получают первые навыки - и призы. Такая масса для них это опыт определенный», - пояснил президент Федерации лыжных гонок Пензенской области Сергей Мезенцев.

Победителей и призеров определяли в четырех возрастных группах от 2004 года и моложе. Участникам предстояло преодолеть дистанции от одного до пяти километров. Несмотря на теплую погоду, спортсмены отметили, что условия для состязаний подходящие. На своих дистанциях ребята старались выкладываться максимально.

«Тяжелее всего было на горках, сегодня немного скользко под снегом, поэтому было трудновато. А так все идеально, лыжи едут, все хорошо», - уверенно заявил участник соревнований Егор Верушкин.

Лыжный сезон «Гонкой юных» не закрывается. По словам представителей федерации, впереди еще несколько стартов. Уже 11 марта состоится эстафета среди школьников 5-7-х классов.

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