08.03.2020 | 11:21

Одним из лучших борцов страны стал воспитанник пензенской специализированной школы олимпийского резерва «Витязь». Из столицы Чувашии, где завершился чемпионат России по самбо, Алексей Мерзликин вернулся с бронзовой наградой. Ее он завоевал в самой престижной весовой категории свыше ста килограммов. Сурский богатырь провел четыре встречи и три из них выиграл досрочно.

«В первой схватке я сразу попал на чемпиона России 2017 года. Борьбу его разбирали с тренером - получилось сделать болевой прием. Вторую схватку с представителем Кабардино-Балкарской Республики тоже выиграл болевым приемом. За выход в финал проиграл прошлогоднему тоже финалисту чемпионата России, с кем в прошлом году встречался в полуфинале, Андрею Волкову», - рассказал Алексей Мерзликин.

В борьбе за бронзу он не оставил шансов сопернику из Новороссийска и снова смог провести болевой прием, обеспечив себе место на пьедестале почета 71-го чемпионата России.

«Очень доволен его выступлением. У нас он первый воспитанник, кто занял третье место на чемпионате среди взрослых», - сообщил тренер СШОР «Витязь» Виталий Надькин.

Всего в состязаниях принимали участие более 600 сильнейших самбистов страны. Заняв третье место, Алексей Мерзликин вошел в сборную России и после короткого отдыха начнет подготовку к этапам Кубка мира.

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