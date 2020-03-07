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Спорт | Пензенский «Локомотив» завершил первый тренировочный сбор

07.03.2020|16:58
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Первый выездной тренировочный сбор регбийного клуба «Локомотив» подошел к завершению. Его уже по традиции команда провела в Саранске, в закрытом манеже центра олимпийской подготовки.

«К сожалению, у нас в Пензе нет крытого манежа, в котором могли бы потренироваться. Здесь прекрасные условия: двухразовые тренировки, питание, проживание, все в одном месте, тренажерный зал, баня, бассейн. Здесь замечательный комплекс для первого учебно-тренировочного сбора», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Задачи на первый этап подготовки к сложному российскому сезону были очевидны. Игроки работали над улучшением физических кондиций, закладывая фундамент на весь спортивный год, при этом не забывая о тактических упражнениях. Тренировочный процесс изменился: игровые связи уже наработаны и теперь больше внимания уделяется регбийным нюансам.

«Утром у ребят в основном проходит техника на поле. Они в тренажерном зале набирают силы, повышают свои физические и функциональные кондиции. Вечером в большинстве случаев у нас проходит командное действие и продолжается нагрузочная работа», - пояснил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Состав команды сформирован на 99%, хотя весной возможно точечное усиление. Настроение у игроков боевое, ведь в нынешнем сезоне придется решать серьезные задачи.

«Ребята осознают, что, в сравнении с прошлым сезоном, надо выложиться еще больше. Были моменты, где мы пропускали, и сейчас мы нарабатываем, чтобы в новом сезоне реализовать все в положительную сторону», - рассказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Павел Кураев.

После матчей национальных сборных России и Грузии в Пензу возвратятся Виктор Гресев и Георгий Чкоидзе, и «железнодорожники» продолжат заниматься отработкой командных действий. 22 марта игроки и тренеры отправятся в Турцию на второй тренировочный сбор.

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