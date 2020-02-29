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Спорт | Пензенские каратисты завоевали 8 медалей в подмосковном Одинцове

29.02.2020|16:13
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Общероссийские соревнования по всестилевому карате под названием «Кубок Федерации» в подмосковном Одинцове собрали лучших бойцов центра страны и Поволжья. Юные спортсмены из пензенской школы олимпийского резерва «Витязь» выступили очень результативно.

«Завоевано восемь финалов: четыре золота и четыре серебра. У нас очень хорошо сыграли девушки - семь медалей», - рассказал старший тренер СШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

Отличный результат показала Полина Зимина, выиграв золото в абсолютной весовой категории в возрастной группе 12-13 лет.

«Соревнования дались мне тяжело, но к ним я очень долго готовилась и смогла победить. В финале мы с девочкой шли вровень, но в итоге я ее смогла перехитрить. Девочка была из сборной Санкт-Петербурга», - отметила Полина.

«Следующие старты очень важные - округ, первенство России и затем первенство Европы, которое пройдет в мае. Поэтому ведущие спортсмены доказали свою состоятельность. Будет спартакиада в июне - спортсмены 14-15 лет зарабатывали баллы, чтобы попасть. Предстоит несколько отборочных соревнований», - сообщил Александр Бурментьев.

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