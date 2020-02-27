27.02.2020 | 09:16

В среду, 26 февраля, в Пензе стартовала Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России по шорт-треку. Торжественная церемония открытия состоялась во дворце спорта «Рубин».

В соревнованиях участвуют около 60 спортсменов из 9 регионов России: Пензенской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Костромской областей, республик Татарстан и Удмуртия, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортсмены выступают на шести дистанциях: 111, 222, 333, 500, 777 и 1 000 метров. Участникам командной эстафеты предстоит преодолеть 1,5 километра.

«Спартакиада по шорт-треку продолжится до 27 февраля. В Пензе всероссийские соревнования проходят в третий раз», - сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

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