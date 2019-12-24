24.12.2019 | 18:08

Свой третий тайм регбийный клуб «Локомотив» отыграл в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Люди, которых называют хулиганами, играющими как джентльмены, подвели итоги прошедшего сезона. Чествование победителей соревнований самого разного уровня началось с юношей.

Пензенский профессиональный регбийный клуб «Локомотив», несмотря на молодость, на первом году жизни стал чемпионом России по регби-7 - это олимпийский вид.

«Были как хорошие игры, хорошие победы, так и обидные поражения. Но это, наверное, говорит о том, что команда только создается, люди сплачиваются, появляется понимание позиции каждого на поле, каждый понимает, что будет делать другой. Где-то не совсем так происходит ввиду того, что люди менялись, команду пополняли новые игроки», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

На торжественной церемонии своих кумиров поздравляли болельщики, родители регбистов и, конечно, бессменная группа поддержки.

Основатель пензенского регби Олег Балашов сказал спасибо своему воспитаннику - главному тренеру пензенского «Локомотива» Александру Янюшкину.

«Для меня лично это единственный выбор в Пензе - он, человек, который многого, может, нахватался от меня, нахватался и там, но это единственная кандидатура на данном этапе, которая, надеюсь, поднимет наш «Локомотив» на тот уровень, который нужно», - отметил он.

В третьем тайме по традиции главные слова и внимание адресовались юным пензенским регбистам.

«Сегодняшние мальчишки - это завтрашние мужчины. Растите, будьте добрыми, сильными и смелыми. Ребята, мне кажется, это самые главные качества, которые нужно культивировать в мужчине. Растите над собой, будьте опорами своим семьям, будьте гордостью своих родителей», - произнес напутственную речь президент Федерации регби Пензенской области Александр Чернышков.

После непродолжительного отдыха «Локомотив» уже начал готовиться к предстоящему сложному сезону.