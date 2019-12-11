11.12.2019 | 16:22

Воспитанники пензенских школ-интернатов стали участниками всероссийской программы «ГТО без границ». Во дворце единоборств «Воейков» десятки ребят с ограниченными возможностями здоровья доказали, что готовы к труду и обороне родины. Чтобы получить золотой знак отличия, им предстояло сдать шесть нормативов.

«Я люблю заниматься спортом, мне очень нравятся уроки физкультуры и мероприятия, которые проходят в нашей школе после уроков. Я думаю, что «ГТО без границ» - это здорово», - призналась ученица школы-интерната Вероника Каширова.

Отжимания, подтягивания, прыжки в длину, бег - большинство ребят легко выполняли упражнения по специальной программе, разработанной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы заносим все это в АИС ГТО, там сведения обрабатываются, и буквально через два-три месяца придет знак отличия из Министерства спорта Российской Федерации», - руководитель центра тестирования ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

На торжественной церемонии в честь открытия «ГТО без границ» ребятам, проявившим себя ранее, вручили удостоверения, золотые, серебряные и бронзовые знаки, подтверждающие их хорошую спортивную подготовку.