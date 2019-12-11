Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 дек 2019|20:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  70.68  |  $  63.78

Спорт | Дети с ограниченными возможностями здоровья сдали нормативы ГТО

11.12.2019|16:22
Печать

Воспитанники пензенских школ-интернатов стали участниками всероссийской программы «ГТО без границ». Во дворце единоборств «Воейков» десятки ребят с ограниченными возможностями здоровья доказали, что готовы к труду и обороне родины. Чтобы получить золотой знак отличия, им предстояло сдать шесть нормативов.

«Я люблю заниматься спортом, мне очень нравятся уроки физкультуры и мероприятия, которые проходят в нашей школе после уроков. Я думаю, что «ГТО без границ» - это здорово», - призналась ученица школы-интерната Вероника Каширова.

Отжимания, подтягивания, прыжки в длину, бег - большинство ребят легко выполняли упражнения по специальной программе, разработанной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы заносим все это в АИС ГТО, там сведения обрабатываются, и буквально через два-три месяца придет знак отличия из Министерства спорта Российской Федерации», - руководитель центра тестирования ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

На торжественной церемонии в честь открытия «ГТО без границ» ребятам, проявившим себя ранее, вручили удостоверения, золотые, серебряные и бронзовые знаки, подтверждающие их хорошую спортивную подготовку.

0
0
0
0
 
Гость|11.12.2019 19:55|

И эти готовы к труду и обороне!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!