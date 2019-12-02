02.12.2019 | 18:18

Более двухсот спортсменов собрались во дворце единоборств «Воейков». Там стартовал межрегиональный турнир по кекусинкай на призы клуба «ЭДО». В соревнованиях приняли участие атлеты разных возрастных групп. Пензенскую область представили 60 человек.

«У нас сейчас идет среди молодежи и юных ребят смена поколений, но здесь есть среди участников победитель первенства Европы среди юниоров - Толкачев Илья», - рассказал президент спортивного клуба «ЭДО» Владимир Сычин.

Сам спортсмен весьма скромно оценивает свои шансы на успех на домашнем турнире.

«Конечно, тренировался, но не могу сказать, что уровень подготовки такой же, как был перед Европой, потому что там все-таки турнир посерьезнее. Сейчас еще 11-й класс, много времени уделяется учебе. Главное - морально я готов, настроен. Это главное», - отметил мастер спорта Илья Толкачев.

На другого сурского каратиста Дмитрия Родичкина на соревнованиях легла двойная нагрузка. Он готовит молодых спортсменов к выходу на ковер в качестве тренера. Кроме того, абсолютный чемпион Южной Африки и вице-чемпион Европы сам принимает участие в схватках.

«В своем городе мне всегда тяжело, особенно когда присутствуют мои ученики. Тяжеловато эмоционально», - рассказал мастер спорта международного класса Дмитрий Родичкин.

Межрегиональный турнир по кекусинкай проводится уже в девятый раз. Соревнования являются отборочными на окружные состязания, а также на чемпионат и первенство России.