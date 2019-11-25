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Спорт | «Лагуна-УОР» одержала победу над подмосковным «Спартаком»

25.11.2019|17:27
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Мини-футболистки «Лагуны-УОР» упрочили свое лидерство в чемпионате России среди женских команд. Сурские девушки дважды переиграли подмосковный «Спартак», причем в стартовой встрече серии хозяйкам пришлось отыгрываться: после первого тайма соперницы вели - 2:1. Но пензячки взяли себя в руки и исправили ситуацию, забив три мяча подряд. 4:2 в пользу «Лагуны-УОР» - так завершился матч.

«У нас есть система понимания игры, а у этой команды ничего нет. Получается, мы подстраиваемся под них. Нам нужно показывать свою систему игры и все», - отметила игрок ПМФК «Лагуна-УОР» Мария Самойлова.

В повторной встрече желто-синие играли строже в обороне и активнее в атаке. К перерыву добыли минимальное преимущество - 2:1, а после отдыха развили его.

Спартаковки сумели реализовать пенальти, а в сурской команде отличились Мария и Екатерина Самойловы и Мария Крупина.

«Лагуна-УОР» отпраздновала победу со счетом 5:2 и набрала в таблице чемпионата 22 очка. Ближайших конкуренток из санкт-петербургской «Авроры» пензячки опережают на 5 пунктов.

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