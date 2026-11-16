Пензенский «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате по регби-7

Спорт

Пензенский «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате по регби-7
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В прошедшие выходные пензенский «Локомотив» провел последние игры чемпионата России по регби-7 в Сочи.

В субботу, 14 ноября, IV тур чемпионата начался с поражения - «железнодорожники» уступили клубу «Таганий Рог» со счетом 5:7.

Пензенский «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате по регби-7

Поединок со следующим противником, «Липецком», команда выиграла всухую (49:0), но встреча со столичным «Динамо» прошла неудачно. Пензенцы дважды пропустили в свои ворота, потом смогли отыграть только 7 очков (7:12).

Пензенский «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате по регби-7

Воскресная серия стартовала снова с матча против «Динамо». Исход стал ясен к 11-й минуте (19:0 в пользу москвичей), далее соперники добавили себе еще 5 очков. «Локомотиву» удалось лишь сократить отрыв (7:24), что закрыло им путь в главный полуфинал IV тура.

Пензенский «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате по регби-7

В первой игре за 5-е место пензенцы одержали победу, одолев «Красный Яр» со счетом 26:21. Впрочем, закрепить успех не удалось: в заключительной игре команда уступила клубу «ВВА-Подмосковье» (19:21).

Пензенский «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате по регби-7

Таким образом, по итогам IV тура чемпионата России по регби-7 «Локомотив» стал шестым, а в общем зачете занял 4-е место (48 очков).

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