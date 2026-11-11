Итоги народного голосования: в Заре строят «Зарю»

В голосовании за название для нового модульного бассейна в микрорайоне Заря приняли участие 1 361 человек.

На выбор были представлены 4 варианта: «Заря», «Акватория», «Акваполис» и «Рекорд». Победил первый - его предпочли 69,36% участников голосования, в том числе председатель городской думы Сергей Васянин и глава Пензы Олег Денисов.

На втором месте - «Акватория» (19,99%), на третьем - «Рекорд» (6,32%).

Голосование стартовало 28 октября, принять участие в нем могли все желающие. Оно было открыто на странице минспорта во «ВКонтакте» и длилось до 13:00 4 ноября.

По состоянию на 9 ноября на территории бассейна прокладывали теплотрассу и водоснабжение, ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию. Основной объем был уже сделан. Параллельно выполнялась гидроизоляция чаши бассейна. До конца недели строители планируют уплотнить грунт на подъездных путях к бассейну и в пешеходных зонах и подготовить участок к асфальтировке.