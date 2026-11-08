«Дизель» уступил ХК «Торос» из Нефтекамска

Вечером в воскресенье, 8 ноября, пензенский «Дизель» встретился на своем льду с ХК «Торос» из Нефтекамска.

Счет в матче открыли гости, огорчив Артема Арзамасцева на 9-й минуте встречи. Уже на 11-й «дизелист» Иван Манин забросил шайбу в ворота соперников - 1:1.

Еще через 4 минуты Егор Баланов (с поставлением Руслана Газизова) удвоил преимущество пензенского клуба. Со счетом 2:1 в пользу хозяев команды ушли на перерыв.

На старте второй 20 минутки экс-«дизелист» Дмитрий Сидляров, поймав голкипера на перемещении, сравнял счет. До конца отрезка болельщики новых голов не увидели.

В начале последнего периода пензенцы вырвались вперед - нефтекамцы пропустили шайбу от Николая Майорова на 44-й минуте матча (3:2).

«Торос» перешел к атакам. Артем Арзамасцев дважды спасал положение, но третий раз оказался роковым. Никита Скоропад забросил с отрицательного угла, снаряд улетел в верхний угол от шлема голкипера - 3:3.

Исход поединка решился в последние секунды основного времени. Дмитрий Сидляров снял вопрос о победителе (3:4), его успех закрепил Тимур Валеев, забив гол в пустые ворота (3:5).

Предыдущий матч, состоявшийся 5 ноября, «Дизель» тоже проиграл. Пензенцы боролись с ХК «Ижсталь» и уступили в овертайме со счетом 3:4.

Следующая игра состоится 10-го числа. Пензенские хоккеисты встретятся с пермским «Молотом».