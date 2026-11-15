В воскресенье, 15 ноября, пензенский «Дизель» в Орске встретился с местным ХК «Южный Урал».

Счет в матче открыли хозяева - на 4-й минуте забил гол Егор Пучков. Через 10 минут «Дизель» смог отыграться - точным броском отметился Тимур Муханов. Пензенцы в этот момент находились в большинстве: Михаил Низовкин у соперников был удален за игру высоко поднятой клюшкой.

Во втором периоде «Южный Урал» снова вырвался вперед - на 32-минуте Михаил Низовкин зажег красный свет за воротами гостей.

В третьем временном отрезке, на 53-й минуте, «Дизель» сравнял счет усилиями Андрея Болучевского - 2:2.

До конца основного времени победителя выявить не удалось, не определился он и в овертайме. В серии буллитов хозяева оказались сильнее. Итог матча- 3:2 в пользу «Южного Урала».

Таким образом, пензенский «Дизель» потерпел восьмое поражение подряд. Ранее он уступил «Югре», «Бурану», «Тамбову», «Олимпии», «Ижстали», «Торосу» и «Молоту».

Следующий матч пензенцы проведут в Магнитогорске - сразятся с местной «Магниткой».