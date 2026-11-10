Пензенский «Дизель» потерпел очередное поражение

Во вторник, 10 ноября, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели поражение на домашней площадке от ХК «Молот» из Перми. Матч проводился в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Первая шайба была заброшена гостями во втором периоде встречи, ее автор - Дмитрий Ябелов.

В третьем временном отрезке противник еще дважды огорчил пензенского голкипера - шайбы на счету Даниила Лапина и Никиты Колесникова.

Изменить счет до конца игры хозяевам площадки так и не удалось. Итог - 0:3.

Следующий матч состоится 15 ноября на выезде. Соперником пензенцев станет орский ХК «Южный Урал».