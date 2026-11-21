В субботу, 21 ноября, пензенский «Дизель» встретился с ХК «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме. За борьбой команд следили 266 зрителей.

Счет открыли в первом игровом отрезке: на 5-й минуте матча хозяева льда огорчили пензенского вратаря.

Во втором периоде, на 22-й минуте встречи, дизелист Николай Майоров забил гол сопернику, счет сравнялся. Но на 28-й минуте игры пензенцы пропустили вторую шайбу.

В третьем периоде, на 43-й минуте встречи, хозяева увеличили разрыв: 3:1 в пользу ХК «Горняк-УГМК». На 48-й минуте матча в ворота «Дизеля» была отправлена 4-я шайба.

На 56-й минуте игры отличился пензенец Тимофей Филиппов, забив хозяевам второй гол. Перед самым концом матча в ворота «Дизеля» забросили пятую шайбу.

Встреча завершилась поражением пензенских хоккеистов со счетом 2:5.

Теперь дизелисты возвращаются домой. Следующий матч состоится 26 ноября, соперником станет ХК «Химик» из Воскресенска.

Предыдущий выездной матч пензенцы тоже проиграли, уступив челябинскому «Челмету» со счетом 4:5.