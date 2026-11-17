В модульном ФОКе на Медицинской, 1а (Шуист), подготовлено специальное покрытие. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в соцсетях после поездки на объект во вторник, 17 ноября.

В частности, в спортзале уложен спортивный линолеум, который соответствует стандартам проведения тренировок и соревнований. На волейбольной площадке обновлен резиновый настил.

Кроме того, на финальную стадию вышли фасадные работы - рабочие оформляют входную группу плиткой.

Следующим этапом станет благоустройство и озеленение прилегающей территории.

«По итогам еженедельных выездов на объект могу отметить, что подрядчик уверенно держит темп и соблюдает график. Для нас это принципиально важно, так как ФОК должен быть сдан вовремя и на совесть», - прокомментировал Олег Денисов.